تساقط الثلوج في سانت كاترين.. ومواطنون: بشرة خير للجميع

تساقطت الثلوج في سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء منذ قليل، وتزايد حجمها مع مرور الوقت.

وشهدت المدينة تساقط البرد على هيئة «ثلوج صغيرة» وغطت السحب سماء المدينة، وتساقطت أمطار تحولت إلى برد، وهي قطع ثلجية صغيرة تذوب بسرعة لأن حجمها صغير والطقس بارد.

تساقط البرد بشرة خير

وقال حميد أبو غلبة، من أهالي مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تساقط الثلوج في سانت كاترين جاء وسط فرحة كبيرة بين الأهالي؛ لأن تساقط البرد هو بشرة خير للجميع، خاصة أن المدينة تعتمد اعتمادا كليا على مياه الأمطار في الشرب والزراعة.

وأضاف: «ننتظر تساقط ثلوج بحجم أكبر خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن الغيوم تغطي قمم الجبال والمدينة بالكامل».

محافظ جنوب سيناء: سانت كاترين مؤمنة

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الطوارئ بالمدينة تحسبا لسقوط أمطار وسيول، مؤكدا أن هناك خطة لمواجهة الأمطار والسيول، جرى الاتفاق عليها مع كل المدن.

وشدد المحافظ على أن سانت كاترين مؤمنة من ناحية المياه والكهرباء والسلع الغذائية، إلى جانب توفير أجهزة اتصالات لمتابعة الموقف عن كثب.