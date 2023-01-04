إصابة رئيس قرية وموظف إثر انفصال إطار سيارة ميكروباص بالمنيا

أصيب موظف ورئيس قرية، إثر انفجار إطار وانفصاله عن سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام الوحدة المحلية لقرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، واصطدامه بالمصابين.

انفصال إطار عن سيارة بالطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم 5769 ميكروباص، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، انفجر أحد الإطارات وانفصل عن السيارة، أمام مبنى الوحدة المحلية، واصطدم بكل من: علي عبد الله ظريف، 42 عاما، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبيوها، مقيم بقرية تله، وأحمد عبد الغني عبد الكريم، 41 عاما، موظف بالوحدة المحلية، مقيم بقرية بني محمد شعراوي.

نقل رئيس قرية وموظف إلى المستشفى

تم نقل رئيس قرية أبيوها والموظف إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسر بالساق.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الزراعي، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص والسائق تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.