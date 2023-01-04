أماكن ومواعيد القوافل الطبية خلال شهر يناير في محافظة المنيا

تطلق وزارة الصحة والسكان 6 قوافل طبية على مدار شهر يناير الجاري، تستهدف توقيع الكشف الطبي في كل التخصصات على جميع المواطنين، داخل القرى الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والتي تبعد 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بصحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية اللائقة.

أماكن مواعيد القوافل الطبية في محافظة المنيا

-يومي الأربعاء والخميس 4 و5 يناير.. قافلة طبية بقرية الخياري التابعة لمركز أبوقرقاص.

-يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 يناير.. قافلة طبية بقرية الجرنوس التابعة لمركز بني مزار.

-يومي الأربعاء والخميس..11 و12 يناير.. قافلة طبية بقرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط.

-يومي الاثنين والثلاثاء 16و17 يناير.. قافلة طبية بمركز الطب الحضري بمدينة ديرمواس.

-يومي الأربعاء والخميس 18 و19 يناير.. قافلة طبية بقرية دير البرشا التابعة لمركز ملوي.

-يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 يناير.. قافلة طبية بقرية بني موسى التابعة لمركز أبوقرقاص.

قوافل بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن القوافل الطبية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا، تضم العديد من التخصصات منها: الأطفال، الباطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر، ومعامل تحاليل، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، حيث يتم تقديم كل الخدمات الطبية وصرف الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج والفحص إلى المستشفيات المركزية بالمجان.