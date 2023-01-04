تردد قنوات DMC لمتابعة المسلسل الجديد «وبينا ميعاد»

مع بداية الحلقات الأولى من المسلسل الاجتماعي الجديد «وبينا ميعاد» على شبكة قنوات DMC، جذب المسلسل شريحة كبيرة من محبي الدراما المصرية داخل مصر وخارجها، لذا زادت عمليات البحث على القنوات الناقلة له ومواعيد العرض الأول والإعادة.

لذا ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تردد قنوات DMC صاحبة الحقوق الحصرية للمسلسل الجديد «وبينا ميعاد».

تردد قناة DMC

تردد 12092، معدل الترميز27500، رأسي.

تردد قناة DMC دراما

التردد: 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل «وبينا ميعاد»، يأتي في إطار المسلسلات الاجتماعية التي تحرص شبكة DMC على بثها في الآونة الأخيرة، وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ حرصت القناة على الحصول على الأعمال الدرامية الحصرية للعرض خارج سباق رمضان، وهي سياسة إعلامية حققت نجاحًا كبيرًا لشبكة DMC، منذ مسلسل «أبو العروسة»، واستطاعات من خلال هذه السياسة، جذب ملايين المشاهدين من داخل مصر وخارجها.

مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد»

يُعرض مسلسل «وبينا ميعاد»، في تمام الساعة 8 مساءً على dmc العامة، والإعادة في الساعة 11 مساءً على قناة dmc drama.

مسلسل «وبينا ميعاد» بطولة نخبة كبيرة من نجوم الدراما، مدحت صالح، نادية رشاد، بسمة، وفاء صادق، شيرين رضا، صبري فواز، محمد سليمان، خالد نور، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وهو مسلسل اجتماعي، يستعرض المشكلات الاجتماعية اليومية داخل الأسر المصرية، خاصة الصراع الدائر بين جيلي الشباب والكبار.