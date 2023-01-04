أهمية استخدام الألعاب للأطفال.. تساعد على غرس القيم لديهم

قالت الدكتورة رانيا الماريه، خبيرة التنمية البشرية، إنه لابد من استخدام الطرق الترفهية والألعاب، لغرس أي قيم أو مبادئ في الأطفال حتى سن 7 سنوات، إذ إنه لا يجب الاعتماد على أسلوب إعطاء الأمور بل أسلوب المشاركة والتعاون بين الأهالي وأبنائهم، مؤكدة أهمية مشاركة الأهالي لأبنائهم في الأولويات الخاصة بهم في مرحلة عمرية مختلفة.

يجب إعطاء الطفل الثقة في نفسه

وأضافت «الماريه»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه يجب إعطاء الطفل الثقة في نفسه عن المشاركة والاستماع لأرائه في الموضوعات المختلفة المتناسبة، لافتة إلى أهمية تنمية مهارات وهوايات الطفل سواء كانت غنائية أو فنية أو غيرها، وتشجيعه على الاستمرار فيها، وبذلك يستطيع مواجهة الحياة والجمهور المحيط به.

الاختلاف في شخصيات الأبناء

وأشارت خبيرة التنمية البشرية، إلى أن الاختلاف في شخصيات الأبناء لا يؤدي للتضاد بينهم ولكن يجب تعليمهم وجعل الاختلاف تكامل بينهم، متابعة أنه من الضروري مشاركة الأبناء وحثهم على التفكير والتدبر، وذلك من خلال جعل الطفل يعتمد على نفسه في تحديد أهدافه وكتابة احتياجاته.

وتابعت، أنه يمكن كسب الطفل من خلال اللعب، مشيرة إلى أهمية تحفيز الطفل للاعتماد على نفسه من دون تدخل الأباء، فمثلا: «نجعله يدخر جزءًا من مصروفه ونحفزه من خلال أنه سيكون معه نقود كثيرة، ولا نحفزه من خلال إعطائه نقود إضافية».