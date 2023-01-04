تعرف على الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للتموين 

يبحث عدد كبير من المواطنين عن بوابة مصر الرقمية للتموين، وهي الخدمات التي يجرى تقديمها عبر منصة مصر الرقمية التي جرى إطلاقها رسميا، وتقدم نحو 160 خدمة حكومية للمواطنين، يمكن الحصول عليها دون مغادرة المنزل، وتعتبر هذه المنصة هى بوابة الخدمات الحكومية، بمنتهى الآمان، وخلال الفترة المقبلة سيجرى طرح تطبيق باسم الخدمات الرقمية واستخدامه على أجهزة الأندرويد في الوقت الحالي والآيفون وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومي ورقم المحمول، والذى يجب أن يكون مسجلًا باسمك.

يمكن للمواطنين تفعيل البطاقة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين

وعن الخدمات التى تقدمها بوابة مصر الرقمية للتموين، فيمكن للمواطنين الحصول على خدمة تفعيل بطاقة تموين، وإصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، وإصدار بطاقة تموين جديدة، ونقل من محافظة إلى أخرى، وفصل نفسي، وخدمة ضم أفراد أسرتى، وخدمة الاستعلام عن صرف، وخدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

بوابة مصر الرقمية للتموين الاكثر طلبا على المنصة

وتعتبر خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين، هي الأكثر طلبا على منصة مصر الرقمية؛ إذ يمكن ايضا الحصول على خدمة إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، عبر منصة مصر الرقمية، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، وخدمة إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية، وخدمة إيقاف بطاقة تموينية، وإيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

الخدمات الأكثر استخداما على منصة مصر الرقمية

وبحسب ما أعلنته المنصة مصر، فإن الخدمات الأكثر استخداما على المنصة تتلخص فى خدمة الاستعلا عن آخر مدة تأمين، واستعلام عن مخالفات رخصة، وخدمة إصدار بدل تالف أو فاقد، واخيرا خدمة فصل نفسي، حيت يتم رصد هذه الخدمات عبر تحديد ما يبحث عنه المواطين على المنصة والخدمات الاكثر طلبا.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طرح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمنصة مصر الرقمية خلال الأيام المقبلة، وذلك للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات.

وأشارت المنصة إلى أن ابرز الخدمات المضافة حديثا، هي خدمة إصدار بدل تالف، وخدمة رخصة قيادة، وإصدار بدل فاقد، ورخصة قيادة، وخدمة التظلم على مخالفات رخص القيادة، وأخيرا خدمة سداد مخالفات رخص القيادة.