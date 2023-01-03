شعبة المواد الغذائية: سعر طبق البيض الأبيض وصل إلى 78 جنيها عند التاجر

كشف المهندس حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية، عن تراجع أسعار بعض السلع بالأسواق، لافتًا إلى أن قانون العرض والطلب المتحكم.

وقال المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن زيادة المعروض من البضائع يُساهم في خفض الأسعار واستقرارها؛ ما ظهر في انخفاض بعض أسعار السلع عقب الإفراجات الأخيرة؛ حيث انخفض سعر طن الذرة إلى 9 آلاف جنيه.

وأضاف أن التاجر يتحمل فوق طاقته؛ مثل المواطن تمامًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، مؤكدًا أنهم طالبوا بوضع الأسعار على المنتج لمنع الاحتكار، وعدم اتهام التاجر برفع الأسعار؛ حيث أن التاجر يُقدم خدمة للمستهلك، ويضع هامش ربح عليها.

وأشار إلى أن سعر طبق البيض الأبيض وصل إلى 78 جنيهًا عند البقال، إلى جانب تخفيض بعض الشركات أسعار السمنة في حدود 4 جنيهات للعبوة؛ كما انخفضت أسعار الأعلاف، متوقعًا انخفاض أسعار الألبان والجبن خلال أسبوع.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أنه يتوقع انخفاض أسعار الجبن والألبان بنسبة 10%؛ وهو أمر سيُساهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق.