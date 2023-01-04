«صحة الشرقية»: إغلاق 330 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال عام 2022

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نسقت مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، لقيادة حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال عام 2022، أسفرت عن غلق 330 منشآة طبية خاصة مخالفة، بفارق 70% أقل عن العام الماضي.

إغلاق 330 منشأة طبية خاصة

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن ذلك ينبئ عن انضباط الميدان الطبي الخاص، وارتفاع درجة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لترخيص المنشآت الصحية الخاصة، والتي كان منها مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات، ومعامل للتحاليل الطبية، وغيرها، تعمل بدون ترخيص، هذا بالإضافة لتحرير 696 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة بمختلف مراكز المحافظة.

ترخيص 535 للمنشآت الطبية الخاصة

وأضاف: «استصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية 535 ترخيصا للمنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الشرقية، بزيادة 66% عن العام الماضي، منها: 348 عيادة طبية، 128 عيادة أسنان، 19 مركزا طبيا، 19 عيادات تخصصية، 31 مركز علاج طبيعي».

وقدم الدكتور هشام مسعود، الشكر لمدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتعاون مع القطاع الخاص، للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتكثيف الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها.