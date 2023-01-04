استشاري باطنة: انخفاض أعداد المصابين بكورونا يقلل فرص ظهور المتحورات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقًا، إنّ انخفاض العدوى بفيروس كورونا لا يعني انتهائها، مشيرا إلى أنّ الحصول على اللقاحات يساعد الجسم على إنتاج الأجسام المضادة التي تقلل من الإصابة بالفيروس، متابعا أن انخفاض عدد المصابين يقلل فرص حدوث متحورات الفيروس، لأنها تحدث نتيجة تكاثر الفيروس داخل الأجسام.

عقبة: الأجسام المضادة لفيروس كورونا لها مدة

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، قال عقبة إنّ إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا له مدة، وبالتالي فإن الحصول على الجرعات التعزيزية يساعد على إنتاج أجسام مضادة مرة أخرى، وبالتالي تقل فرص انتقال العدوى.

أهمية الجرعات التعزيزية ضد فيروس كورونا

وأشار عقبة إلى أنّ المقصود بالجرعات التعزيزية هي الجرعات التي تؤخذ في مدد بعد الجرعات السابقة على الأقل بـ6 شهور، متابعا أنّ مدة حياة الأجسام المضادة محدودة تمتد من حوالي 6 إلى 9 شهور، لذلك لابد من أخذ الجرعات التعزيزية لتزويد الأجسام المضادة ضد الفيروس، بالإضافة إلى دعم الجهاز المناعي لمقاومة حدوث انتقال العدوى مرة أخرى.

وأوضح أنه من المتفرض على المواطنين الأكثر تعرضًا للإصابة بفيروس كورونا إلى جانب الفئات الأكثر تضررا الحصول على الجرعات التعزيزية، موضحًا أن الفئة الأكثر تعرضا للإصابة هم الأطقم الطبية، أما الفئة الأكثر تضررًا هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.