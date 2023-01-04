عرض بلوجر وصديقها المتهمين بالإتجار في المخدرات على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض بلوجر وصديقها على المعمل الكيماوي بالطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، كما قررت عرض الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين وهي عبارة عن 2 كيلو من مخدر الحشيش، و500 جرام من الهيروين، على المعمل الكيمائي للطب الشرعي لبيان إذا كانت تلك المضبوطات مواد مخدرة من عدمه.

الطب الشرعي

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية الخاص بظروف الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة من المعمل الكيمائي للطب الشرعي بكتابة تقرير مفصل بشأن أحراز المتهمين، وكذلك تقرير بنتيجة تحليل المخدرات الخاصة بهما، وعرضها على النيابة فور الإنتهاء من كتابة تلك التقارير.

بداية البلاغ

ووردت معلومات وأكدتها تحريات المباحث الجنائية بالقاهرة، مفادها قيام بلوجر وصديقها بإستئجار شقة بمنطقة التجمع الخامس، لممارسة نشاطا إجراميا تخصص في بيع المواد المخدرة للمتابعين على صفحتها.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهمين وعثر بحوزتهما على 2 كيلو من مخدر الحشيش و500 جرام من مخدر الهيروين، وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة

رأي قانوني

وقال محمد صلاح المحامي بالنقض، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالسجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من قام بالإتجار في المواد المخدرة أو جلبها من خارج البلاد.