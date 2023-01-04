تصدير 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في المحافظات المختلفة انتظاما في تداول البضائع العامة والمتنوعة، ونشاطًا في حركة السفن وصولا وسفرا، وبلغ حجم التداول اليوم 14 ألف طن.

10 سفن متراكية على موانئ الهيئة

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة موانئ الهيئة في المحافظات اليوم، عددها 10، وجرى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و743 شاحنة و72 سيارة.

وذكر الإعلان الصادر عن هيئة الموانئ، أن حركة الواردات اليوم الأربعاء، سجلت 4000 طن بضائع، و350 شاحنة، و58 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و393 شاحنة، و14 سيارة.

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما استقبل بالأمس السفن الثلاث الحرية وبوسيدون اكسبريس والحرية 2، وغادرت السفينتين دليلة والحرية.

تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة بميناء نويبع

فيما يشهد ميناء نويبع اليوم بحسب البيان، تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة، و120 شاحنة بميناء نويبع.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد بالأمس رحلات وصول وسفر لثلاث سفن، هي سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1396 راكبا بموانيها.