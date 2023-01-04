محافظ القليوبية يجري جولة ميدانية للتأكد من الالتزام بأسعار السلع

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية للتأكُد من الالتزام بأسعار السلع والإعلان عنها، والاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية ومجابهة الممارسات الاحتكارية بمدينة بنها، لافتا إلى أن الهدف من الحملات هو التأكُد من استقرار الأسعار، وفرض السيطرة على أسواق السلع الغذائية، حتى لا يجرى طرح أي سلع غذائية تكون مجهولة المصدر، أو قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين في القرى والمدن وأحياء المحافظة.

تخفيف العبء على المواطن

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية كافة للمواطنين بأسعار مناسبة، وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن والقضاء على احتكار السلع، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

المرور على عدد من الهايبرات والمحال التُجارية ببنها

ومر المحافظ على عدد من الهايبرات والمحال التُجارية والأقسام المختلفة للمعروض من السلع والمواد الغذائية، والاطمئنان على توافر السلع.

ووجه «الهجان» أصحاب الهايبرات بضرورة ضخ وتوفير جميع السلع لتلبية احتياجات المواطنين وجميع الفئات، مع ضرورة وضع قائمة أسعار بشكل واضح ومُعلن للجمهور المُتردد على الهايبر ماركت والمحال التجارية.

واطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية الأساسية، وبيعها للجمهور بأسعارها المقررة كالأرز والمكرونة، والسكر والزيت، واللحوم والدواجن المجمدة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والسمن، والمنظفات وغيرها.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان، رؤساء المُدن والأحياء بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجميع الأجهزة المعنية، بمواصلة شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة في جميع أنحاء المحافظة، للتأكُد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض، ومحاربة كل صور الاستغلال وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.