طرق شراء شهادة البنك الأهلي بعائد 25% سنويا

أعلن البنك الأهلي المصري، طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، ويبحث كثيرون عن طرق شراء الشهادات لاستثمار أموالهم فيها.

طرق شراء شهادة البنك الأهلي

وحسب ما أعلنه البنك، يمكن شراء الشهادات عبر الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي، أو من خلال تطبيق البنك الأهلي على الهاتف المحمول.

وبحسب مصادر مصرفية، فالهدف منه طرح الشهادات الادخارية الجديدة، هو القضاء على ظاهرة «الدولرة»، وتقوية الطلب على العملة المحلية، متوقعا انخفاض كبير في سعر الدولار في السوق السوداء.

مواجهة التضخم

وأضاف المصادر، أنّ هناك ارتفاع كبير في معدلات التضخم بالأسواق، لذلك يأتي طرح الشهادة لمساعدة المواطنين على مواجهة التضخم عبر الحصول على عائد جيد من مدخراتهم.