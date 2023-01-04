البنك الأهلي: شهادة الـ25% متاحة للمصريين والأجانب

أعلن البنك الأهلي المصري، إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريا، اعتبارا من اليوم.

الشهادة للمصريين والأجانب

وبحسب بيان عن البنك، تصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من الشهادة الجديدة، الأشخاص الطبيعيين سواء البالغين أو القصر، المصريين والأجانب.

احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة

وتُحتسب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مضي 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا القيم الاستردادية المقررة بالبنك.

وبحسب البنك، فجميع الشهادات متاحة من خلال فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي، ومن خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.