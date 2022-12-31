أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 3 بنوك.. 17.25% عائد سنوي

يتجه العديد من الأشخاص إلى شهادات الادخار البنكية خلال الفترة الحالية، ما جعل الكثيرون يتساءلون عن أسعار شهادات الادخار خلال عام 2023، خاصة عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.

ورفع المركزي خلال الأسبوع الماضي أسعار الفائدة، والتي تأثرت بها الشهادات ذات العائد المتغير، وشهدت ارتفاعا في قيمة العائد بنسبة 3% بعد قرار المركزي، والذي رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع.

وتستعرض بوابة الوطن في السطور التالية أعلى عائد لشهادات الادخار في العديد من البنوك خلال 2023:

شهادة البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية، والتي تعتبر من أعلى شهادات الاستثمار حاليا، بعائد سنوي 17.25%، وتصل مدة الشهادة لـ3 سنوات متتالية، ويبدأ احتساب العائد من يوم التالي لعمل الشهادة، ويمكن شراء الشهادة من مبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضعفاته.

شهادة بنك القاهرة

ويتيح بنك القاهرة شهادات ادخارية «بريمو جولد» بعائد سنوي يصل إلى 17.25%، على أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات، بجانب عدد من الشهادات الأخرى وتعطي عائد شهري 16%، وذات عائد 16.25% ربع سنوي.

شهادات بنك مصر

ويطرح بنك مصر شهادات استثمار بعائد 17.25%؜ سنويا، لمدة 3 سنوات، على أن يجرى صرف العائد بشكل سنوي، وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفتها، وكذلك عدد آخر من الشهادات مثل شهادة القمة ذات عائد سنوي 16%؜، لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تقديم شهادات ادخارية ذات عائد 16.25% سنويا، وتصرف بنظام الربع سنوي.

وأكدت البنوك ضرورة مضي 6 أشهر على فتح الشهادات حتى يتمكن العميل بفك الشهادة مع خسارة جزء من الفوائد، وعقب كسر الشهادة يمكن للعميل وضع الأموال في أي شهادة جديدة من اختياره على حسب الشهادات المطروحة في كل بنك.