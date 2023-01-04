وحيد والديه.. حزن في قرية بقنا لوفاة شاب سقط من «سقالة» بالدور الثامن

شيع أهالي قرية الرزقة، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، جثمان شاب وحيد والديه، توفي إثر سقوطه من الطابق الثامن من أعلى «سقالة» عمارة، أثناء عمله في محافظة القاهرة، وسط حالة من الحزن الشديد.

تشييع جثمان شاب بقنا

ووصل جثمان الشاب في سيارة دفن الموتى من محافظة القاهرة، إلى قرية الرزقة مسقط رأسه، ودفن في مقابر العائلة في زمام القرية، بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة.

وقال محمد توفيق، ابن عم المتوفى، إن الشاب اسمه ناصر عبدالمنعم راضي، يبلغ من العمر 33 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، هو الابن الوحيد على 5 بنات، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة بين أسرته وخاصة والدته.

تفاصيل الواقعة

وأكد «توفيق» في تصريحاته لـ«الوطن»: الشاب المتوفى شهيد لقمة العيش، ذهب إلى محافظة القاهرة للعمل للصرف على أسرته وأشقائه من البنات، لكن قدر الله فوق إرادة كل إنسان، لافتا إلى أن هذا الابن جاء بعد شقيقاته.

وأوضح أنه توفي إثر سقوطه من الطابق الثامن من أعلى سقالة العمل على عمارة، أثناء عمله بمحافظة القاهرة، مؤكدا أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين أسرته وأصدقائه والمربين وجيرانه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغا بسقوط عامل من الشباب مقيم بمحافظة قنا من الطابق الثامن، من أعلى «سقالة» عمارة أثناء عمله، ما أدى إلى وفاته، وجرى نقله إلى المستشفى، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.