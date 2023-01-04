كيف تحقق أرباح كبيرة من الإنترنت؟.. «السر في المحتوى»

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إنً التربح من الإنترنت لا يعتمد على أرقام المشاهدات والتفاعلات والتعليقات فقط، بل أيضًا أن يكون المحتوى هادفًا وصادقًا بشكل تام، مشيرًا إلى أن هناك أشخاص يستغلون التريندات العالمية لزيادة نسبة المشاهدة بشكل وهمي، وذلك أمر خطأ لأنه يتم حذف المحتوى بمرور الوقت وتكون أرقام التفاعلات والمشاهدات وهمية أيضًا.

بعض المنصات تدعم المحتويات غير الهادفة

وأضاف «طارق»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن بعض الأشخاص تستغل التريند في نشر المحتوى الخاص بها حتى لو كان ذلك المحتوى ليس له علاقة بالتريند، وهذا فعل خطأ إذ يؤدي إلى انتشار الشائعات، فضلًا عن عدم تحقيق الأرباح نهائيًا.

وتابع، أن هناك محتويات غير هادفة تحقق أرقامًا كبيرة وأرباحًا مادية لأصحابها، بسبب تشجيع بعض المنصات تلك المحتويات ونشرها، مشيرًا إلى طريقة إخفاء تلك المحتويات غير الهادفة عن طريق الضغط على الثلاث نقاط التي تكون بجوار الفيديو ومن ثم الضغط على زر «إخفاء المحتوى».

خاصية «swipe up»

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن استمرار متابعة المستخدم لمحتوى غير هادف والتوقف عنده لمدة 10 ثواني، سيحول المنصة بأكملها إلى محتويات غير هادفة لأن المنصة تتبرمج على خاصية «swipe up» التي تتعلق بعرض المحتويات المشابه لاهتمام المستخدم.