«تعليم الغربية»: لا توجد شكاوى في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات طلاب الصفوف السادس الابتدائي والثاني الإعدادي، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي، والصف الثاني الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023، انتهت اليوم، بدون أي مشكلات.

عدم وجود شكاوى من الامتحان

وأشار «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه اطمأن على حسن سير امتحانات النقل بجميع مدارس المحافظة، وتفقد عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، لمتابعة الامتحانات التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه اطمأن على عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

تحقيق الانضباط

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية كافة.

250 ألف طالب يؤدون الامتحانات

يذكر أنه أدى الامتحان نحو 102 ألفا و868 طالبا وطالبة من الصف السادس الابتدائي، في مادتي العلوم واللغة الأجنبية، ونحو 90 ألفا و75 طالبا وطالبة من الصف الثاني الإعدادي العام، مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، فيما يؤدي 17930 طالبا وطالبة من الصف الثاني والرابع التجاري والفندقي، و16916 طالبا وطالبة من الصف الثاني والثالث الصناعي، و3360 طالبا وطالبة من الصف الثاني الزراعي، موادا مختلفة طبقا للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.