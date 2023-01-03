توجيه مهم من الجامعات للكليات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وجه رؤساء الجامعات، الكليات بضرورة إرسال تقارير يومية عن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، مشددين على ضرورة تنفيذ كل تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بشأن سير الامتحانات، ومنع دخول أي أجهزة إلكترونية أو كتب أو مذكرات خارجية.

«بني سويف»: أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات

في البداية، أكّد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، على تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل منسق بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية، مشيراً إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

وشدد رئيس جامعة بني سويف، خلال متابعته لسير أعمال الامتحانات، على جاهزية كل القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، موجهاً بتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، مؤكّداً ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل منسق بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية، مشيراً إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

من جهته، أكد الدكتور محمد مرسي الجوهري، القائم بأعمال رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، خلال جولته للامتحانات، على تنظيم الطلاب داخل اللجان لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الطلاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش أثناء عملية الامتحانات.

«دويدار»: الامتحانات في متناول الطالب المتوسط وتقيس مخرجات التعلم

وفي سياق متصل، قال الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إن الامتحانات في متناول الطالب المتوسط، وتقيس كافة مخرجات التعلم وتغطي كافة محتويات المقررات.

ووضح «دويدار»، أنَّه يوجد بعض الأسئلة لتقييم الطلاب المتفوقين، لافتاً إلى توفير 3 أطباء لمتابعة حالات الطلاب والتعامل السريع إذا لزم الأمر خلال فترة الامتحانات، فضلاً عن توافر كل المستلزمات بغرف الكنترولات.