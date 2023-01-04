إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي في المنيا

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 8351 ر ن و ملاكي، و7964 ب ص ع، نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، شمال محور سمالوط.

وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ للسيارة النصف نقل واصطدامها بالملاكي، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الله محمد إبراهيم 22 عاما، هشام علي كامل 35 عاما، أحمد عصام محمد 40 عاما، وجميعهم يقيمون بمدينة سمالوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.