تحرير 42 محضرا لمحال تجارية في 3 قرى بملوي بسبب الأسعار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، في جنوب محافظة المنيا، حملات مكبرة فى 3 مجالس قروية هى إبشادات، والروضة، ونواي، لمتابعة الأسواق العامة والمحلات والمخابز البلدية.

تحرير محاضر نقص وزن للمخابز

وأسفرت الحملات عن تحرير 42 مخالفة متنوعة، منها 25 مخالفة تموينية تنوعت بين عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية، عدم إعطاء بون صرف، ونقص وزن، بالإضافة إلى حملة مكبرة بقرية الروضة لإزالة الإشغالات بالشوارع والمرور على المحلات والأسواق، أسفرت عن 17 محضرا منها 15 إشغال طريق ومحضرين بيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إحكام الرقابة التموينية على الأسواق

وتواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالتعاون إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ونفذت أمس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والطب البيطري، حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ الغذائية والمخابز البلدية بدائرة المركز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وقال أحمد خلف عبد العزيز رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للمخالفين، وجاءت المخالفات ما بين ذبح خارج السلخانة، عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم الإلتزام بالاشتراطات الصحية، منتجات مجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.