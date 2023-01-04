القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة تبييض 40 مليون جنيه

اعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بغسـل قرابة 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد أشخاص "له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" ، وزوجته) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والسيارات.

كما تبين إيداعهما بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيهاً تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.