الأمن العام يضبط 24 قطعة سلاح ناري في حملة موسعة بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري عبارة عن «14 بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 5 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 23 متهما لعدد 6 منهم معلومات جنائية، إلى جانب ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات متنوعة من المواد المخدرة بحوزة 9 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ عدد 484 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات.