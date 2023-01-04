حكاية جريمة مقتل مدير الطب البيطري السابق بالطالبية.. «الجناة دخلوا من المنور»

«رجل مكبل اليدين والقدمين ومكمم الفم» هكذا بدأ محقق النيابة حديثه لسكرتير التحقيق في أثناء معاينة مسرح جريمة قتل مدير عام الطب البيطري السابق، الذي قتل أول أيام العام الجديد 2023 داخل شقته بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، ماذا حدث داخل شقة الضحية، وماذا عن تفاصيل ودوافع الجريمة، تفاصيل كثيرة جاءت في تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة نستعرضها في السطور المقبلة.

المتهمان تركوا الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

واستكمل المحقق إجراء المعاينة لمسرح الجريمة ومناظرة الجثمان، وفي حضور قوة من مباحث قسم شرطة الطالبية، وضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، على رأسهم اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبدأت أيضًا القوات في الانتشار بمحيط العقار -مسرح الجريمة- الذي يقع في شارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع الهرم بمنطقة الطالبية، وجاءت المعاينة كالتالي: «شقة تقع في الطابق الثالث، بعقار مكون 5 طوابق، الضحية كان يقيم بمفرده داخل الشقة، ويدعى محسن، 72 سنة، وعثر عليه مكبل اليدين والقدمين ومكمم الفم، وتبين أن هناك بعثرة في محتويات الشقة واختفاء هاتف الضحية مما يشير إلى أن دافع الجريمة هو السرقة».

وجاءت مناظرة الجثمان كالتالي: «الجناة تسللوا من منور العقار، ودخلوا من إحدى نوافذ الشقة، وغافلوا الضحية في أثناء نومه، وقيدوه من اليدين والقدمين وكمموا فمه، لحين الانتهاء من السرقة، إلا أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولوا على هاتفه وفروا هاربين»، صرح محقق بدفن الجثمان عقب عرضه على الطب الشرعي لتشريحه، لبيان أسباب الوفاة.

الكاميرات تسجل لحظة دخول المتهمين لتنفيذ الجريمة

بينما كان محقق النيابة يعاين مسرح الجريمة، كان فريق من مباحث يناقش نجل شقيقة الضحية -المُبلغ- ويدعى إيهاب، 52 سنة، مهندس كهربائي، أكّد في أقواله بمحضر الشرطة، أنَّه اتصل بخاله أكثر من مرة ولم يرد، فتوجه من القاهرة الجديدة - محل إقامته- إلى منطقة الطالبية محل إقامة الضحية للاطمئنان عليه وفوجئ بوفاته.

لم يتوفق فريق البحث عن مناقشة الشهود والجيران، وفحص الكاميرات، حتى توصل إلى أن شاب كان يقيم في العقار -محل الجريمة- ولكنه لم يقيم في العقار منذ فترة، ورصدت الكاميرات صعدوه وبصحبته شاب آخر إلى مدخل العقار، في وقت معاصر للجريمة، أيضًا تبين خروجه وكان بحوزتهما أجهزة عبارة عن جهاز لاب توب وشاشة تليفزيون، تعرف ابن شقيقة الضحية عليها، وأكّد أنَّها مختفيه من شقة خاله.

تمّ عرض المعلومات على محقق النيابة، وأمر بضبط المتهمين المشتبه فيهما بارتكاب الجريمة، وتمكّنت القوات، تحت قيادة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهمين أثناء محاولتهما بيع المسروقات في شارع عبدالعزيز، وتمّ التحفظ عليهما.

«كنت محتاج فلوس.. عليا ديون كتير»

جاء في محضر الشرطة أن المتهم الرئيسي، ويدعى «كريم»، 33 سنة، عاطل، أن اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وكان على علم أن الضحية يقيم بمفرده، اتفق مع صديقه - المتهم الثاني - ويدعى «يوسف»، وتوجها إلى العقار -مكان الجريمة- وتسلقا من المنور ودخلا الشقة من نافذة المنور، وقيدا الضحية ونفذا السرقة وعقب الانتهاء من السرقة تفاجآ أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة: «كنت محتاج فلوس.. وعليا ديون»، فيما أكّد المتهم الثاني ما جاء على لسان المتهم الأول، وتمت إحالتهما للنيابة، التي قررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.