اعترافات المتهمة بسرقة مشغولات ألماظ من سيدة بالجمالية.. خبير يوضح العقوبة

«كذا مرة وأنا بنضف أشوف عندها ألماظ وحاجات تتباع فلوس كتير وأنا كنت محتاجة الفلوس دي».. هكذا كانت أقوال المتهمة بسرقة مشغولات ألماظ من إحدى السيدات بالجمالية من داخل مسكنها بأسلوب المغافلة، ووجهت لها تهمة السرقة وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تابعت المتهمة أقوالها أمام جهات التحقيق: «كنت عندها وبنضف وهي مدياني الأمان ورحت سرقت الحاجة عشان أبيعها بثمن أقل من سعرها عشان محدش يحس بيا».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى وصول معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية من صاحب محل مشغولات ذهبية، بعرض إحدى السيدات مشغولات ألماظ للبيع بثمن قليل لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها وتبين أنها عاملة لدى إحدى السيدات وسرقتها بأسلوب المغافلة وكان بحوزتها بعض مشغولات الألماظ واعترفت بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل، أثناء عملها بمنزلها وتم التحفظ على المسروقات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

العقوبة المنتظرة للمتهمة

حول العقوبة المنتظرة، قال المحامي أشرف ناجي، إنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأشار «ناجي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة المتهم «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».