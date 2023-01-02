تأجيل إطلاق حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري بسبب إجازات عيد الميلاد

قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ الهيئة أرجأت إطلاق الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج والتي كان من المقرر انطلاقها مطلع العام الجاري، ليتم إطلاقها خلال النصف الثاني من شهر يناير، مرجعا قرار الإرجاء إلى فترة الإجازات الحالية بالعديد من دول العالم بسبب أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

تكلفة الحملة 90 مليون دولار خلال 3 سنوات

وأضاف لـ «الوطن»، أن الحملة الدولية التي سيتم إطلاقها منتصف الشهر الجاري ستكون مدتها 3 أعوام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 90 مليون دولار بمعدل 30 مليون دولار لكل عام، لافتا إلى أن تلك الحملة تم الإعداد لها بشكل جيد لتكون مبهرة، موضحا أن تلك الحملة سيتم توجيهها إلى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر بالإضافة إلى الأسواق الواعدة.

الحملة الترويجية «اتبع الشمس»

وأشار إلى أن الحملة الترويجية «إتبع الشمس follow the sun»، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي نجحت إلى حد بعيد في جذب أعداد جيدة من السياح لاسيما الأوربيين لقضاء فصل الشتاء في المدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن تلك الحملة وغيرها من الحملات الدعائية لمصر في الخارج إضافة إلى زيارة المؤثرين «البلوجرز»، والصحفيين والإعلاميين من الدول الأوربية ساهمت بنسبة كبيرة في تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري في الخارج.

وأشار القاضي إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد إطلاق هيئة تنشيط السياحة نحو 10 حملات ترويجية مباشرة في غالبية دول أوربا لاسيما في المانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، موضحا أن بعض تلك الحملات ستستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة تنظم حملات دعائية مشتركة مع وكلاء السياحة بالعديد من الدول السياحية المصدرة للسياح لمصر وتهدف تلك الحملات لجذب أكبر عدد من السياح لزيارة المقصد السياحي المصري، كما تهدف إلى تغيير الصورة الذهنية لمصر في الخارج.