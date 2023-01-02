«أهلا رمضان».. معارض وشوادر سلع تغطي كل المحافظات والبداية بالقاهرة

تنتشر معارض «أهلاً رمضان» 2023 فى مختلف المحافظات، ولا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية والرمضانية، وتبدأ المعارض فتح أبوابها لاستقبال المواطنين على مدار أيام الأسبوع الأول من يناير الجارى فى بعض المحافظات، على أن يتم انطلاقها فى باقى المحافظات تباعاً على مدار الشهر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن معارض أهلاً رمضان تستهدف توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية استعداداً لشهر رمضان المبارك لتصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ويشهد هذا العام توسعاً كبيراً فى افتتاح العديد من الفروع لتوفير السلع الغذائية المختلفة، إضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين لمحاربة الغلاء.

ولفت إلى أن الاتحاد يكثف جهوده لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبى احتياجاتهم خلال شهر رمضان. وأوضح أنه سيجرى الاتفاق مع الوزراء المسئولين مثل وزراء التموين والتجارة والصناعة وغيرهم لإقامة معارض أهلاً رمضان وضخ كميات إضافية من السلع بالمنافذ والأسواق، لرفع العبء والمعاناة عن المواطنين.

وسيوفر المعرض كافة مستلزمات شهر رمضان من الياميش وجميع السلع الرمضانية، والسلع الأساسية، والمواد الغذائية، والتموينية، واللحوم، والدواجن، والأسماك الطازجة والمجمدة، والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة.

ووجَّه إبراهيم العربى بالبدء الفورى بإنشاء 130 منفذ بيع بالقاهرة فى جميع الأحياء والمناطق موزعة ما بين معارض وشوادر، ثم إقامة شوادر ومعارض بالمحافظات، استعداداً لشهر رمضان.

«عتابى»: المحافظة تتحمل تكلفة إقامة المعارض والكهرباء دون تحميل التجار تكاليف أو نفقات

وقال أحمد عتابى، عضو مجلس المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية، إن تخفيضات أسعار السلع فى معارض أهلاً رمضان ستكون بين 10% و20%. وأضاف لـ«الوطن»: الغرفة التجارية والمحافظة المقام بها المعارض ستتحمل تكلفة إقامة المعارض والكهرباء، دون تحميل التجار أى تكاليف أو نفقات.

وأوضح عضو مجلس المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية أن الأسعار فى الأسواق العادية تختلف من مكان لآخر، وجميع المنتجات والسلع متوفرة بالأسواق ولا يوجد نقص فى أى سلعة، إلا فيما يتعلق بالأصناف المستوردة، كالجبن المستورد، متوقعاً انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة إلغاء الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل.

وقال وائل شهبون، مستشار الغرف التجارية، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة حرصت على أن تكون بداية معارض أهلاً رمضان بداية من يناير 2023، لطمأنة المواطنين على توافر السلع بأسعار مخفضة.