إقبال على «أهلا رمضان» بالغردقة.. و«التموين»: المعرض يستقبل الآلاف يوميا

نظمت الغرفة التجارية، بالتنسيق مع مديرية تموين البحر الأحمر، معرض «أهلاً رمضان» بالغردقة، ويضم 15 عارضاً من التجار وفروع السلاسل التجارية لجميع السلع الغذائية بأسعار مخفّضة، ويقع أمام مجمع خدمات الدهار والموقف الجديد بشارع المصالح، ويفتح أبوابه للمواطنين من 9 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، تحت رعاية محافظ البحر الأحمر وإشراف مديرية التموين.

ويشهد المعرض توافد الآلاف من المواطنين يومياً، حيث يقع فى وسط الغردقة، حيث سهولة المواصلات، إضافة إلى الأسعار المخفّضة للسلع الغذائية الأساسية المعروضة به تحت رقابة الرقابة التجارية بتموين البحر الأحمر. وقال على مبارك، أحد التجار العارضين، إن المعرض يوفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل 20% عن مثيلاتها بالأسواق، وإنه شارك بالمعرض لخدمة أهالى مدينة الغردقة، ودعماً للدولة المصرية فى مواجهة الغلاء.

وقال يوسف محمود، أحد التجار، إن الأسعار فى متناول المواطن وتتوافر كميات كبيرة من المواد الغذائية، لافتاً إلى أن كيلو العدس بـ٤٠ جنيهاً والمكرونة ١٨ جنيهاً والأرز ١٥ جنيهاً والسكر ١٥ والدقيق ١٨ وكيلو الزيت بـ40 جنيهاً.

وأشار المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إلى أن معرض «أهلاً رمضان» بمدينة الغردقة يضم أكثر من 15 عارضاً للسلع، يقدمون السلع الأساسية بأسعار مخفّضة 20%. وأضاف أن المعرض سيستمر حتى رمضان المقبل، وسيتم افتتاح منافذ أخرى بمدن المحافظة قريباً.

من جانبه، أشار أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، إلى أهمية معرض أهلاً رمضان، حيث إنه تم اختصار الوسيط بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وتوصيل السلعة إلى المستهلك دون وسيط، وأضاف أن هناك رقابة وتفتيشاً، بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية باستمرار مع التشديد على إبراز أسعار السلع بصورة واضحة للمستهلك، واتخاذ الإجراءات المشدّدة ضد التجار المخالفين، وتفعيل لجان المرور على الأسواق والمحلات للتأكد من الالتزام بالأسعار.