«حلم أصبح حقيقة».. مسؤول مجمع الصناعات في جرجا: سننافس كبرى الشركات العالمية

عاشت سوهاج لعقود طوال تعاني من التهميش والنسيان، وظلت تعاني أشد المعاناة من قلت الخدمات في شتى القطاعات والمجالات، فكان هناك حالة من الشعور بحجم معاناة أهالي هذه البلدان، حتى قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووجه بالاهتمام الكامل بمحافظات الصعيد، والتي حظيت محافظة سوهاج من تلك الاهتمامات النصيب الأكبر، لا سيما قطاع الصناعة الذي حظي بدعم كبير.

وقال «حازم ثروت مدير مجمع الصناعات بغرب جرجا شمال محافظة سوهاج: إن قطاع الصناعة شهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة واهتمام ودعم متواصل لأهالي المحافظة.

وأضاف ثروت أن مجمع الصناعات يحتوي على العديد من المميزات ومن أهمها وجود وحدات مجهزة بكامل المرافق، ووحدات صناعية بمساحات مختلفة، ووحدات مجهزة بكامل المرافق، كما أنه يقع بالقربب من الكتلة السكنية، حيث لا تتجاوز المسافة بين المجمع والكتلة السكنية 4 كم، ما ييسر الوصول إلى الأيدي العاملة.

وأوضح مدير المجمع في سوهاج، إنه يوجد منطقة لشحن والتحميل لكل وحدة صناعية داخل المجمع، كما يوجد بنك، مسجد، ومبنى إداري، ومطعم وكافيتريا، سوبر ماركت، مبنى معارض، منفذ بيع»، متابعًا: أننا نأمل أن ننافس كبرى الشركات العالمية في الصناعة وجودة الانتاج.

ويقول عصمت خالد، مهندس، يقيم بدائرة مركز جرجا، إن افتتاح مجمع الصناعات بغرب جرجا، سيساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين وأصحاب المصانغ لإقامة مصانع جديدة، والذي يترتب عليها توفر المئات من فرص العمل لشباب المحافظة ومن ثم القضاء على البطالة، وخاصة بين الخريجين.

ويضيف «مصطفى فتحي»، خريج أن انشاء مجمع الصناعات يعد مثابة نقلة صناعية كبيرة، وقد تزيد من نسبة المستثمرين، وتوفير الكثير من الأيدي العاملة.

وتابع «هشام صبحي» موظف، يقيم بدائرة مركز جرجا في محافظة سوهاج، أن انشاء مجمع الصناعات أسعد أهالي سوهاج جميعًا، وبالأخص أهالي مركز جرجا، لأنه يعد هذا المجمع نقلة كبيرة لأهالي المركز وأمان لمستقبل أبنائنا.

وأشار «خالد رأفت» عامل، أنني في غاية الفرحة والسعادة، لافتتاح هذا المجمع، الذي انتظر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل العمل فيه، وليس وحدي فمعي الكثير من أبناء العمومة والجيران، فنحن في حالة سعادة غامرة.

وأوضح مصعب عاصم، مقيم شعائر، أن المجمع سيكون واجهة سوهاج في الاستثمار والصناعة، ويأتي ذلك بعد اطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تلك المبادرة التي غيرت حياتنا، وجعلت الحياة في ألقرية أفضل من المدينة.

وأكد «مختار أبو العزم»، يقيم بدائرة المركز، أن المجمع الصناعي، يأتي من ضمن المشروعات الخدمية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية التي قدمتها وتقدمها مبادرة «حياة كريمة» التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أننا نتقدم له بكامل الشكر والتقدير«حدش حس بينا قده ربنا يحفظه»