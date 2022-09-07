تعرف على برامج جامعة بني سويف الأهلية ومصروفاتها الدراسية لعام 2022-2023

أعلنت جامعة بني سويف الأهلية، الحد الأدنى للقبول ببرامجها المختلفة للعام الدراسي 2022- 2023، مناشدة الطلاب الذين تم ترشيحهم من مكتب التنسيق لجامعة بني سويف، بالتوجه إلى مقر الجامعة الأهلية لاستيفاء الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه غدًا الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.

الحد الأدنى للقبول ببرامج الجامعة

وأوضحت الجامعة في تقرير صادر عنها، أن الحد الأدنى للقبول ببرامج الجامعة كالتالي:

- كلية الطب البشري «برنامج بكالوريوس الطب والجراحة العامة» بنسبة 82%.

- كلية العلاج الطبيعي بنسبة 78%.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى «برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، برنامج هندسة الأمن السيبراني، برنامج المعلوماتية الطبية» بنسبة 62%.

- كلية الإعلام «برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي» بنسبة 55%.

- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «برنامج العلوم» 55%.

- كلية التمريض «برنامج التمريض التقني» 55%.

- كلية طب الفم والأسنان 80%.

- كلية الهندسة «برنامج الطاقة الجديدة والمستدامة، برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية، برنامج الهندسة الإنشائية» 68%.

- كلية العلوم «برنامج علوم المواد وتكنولوجيا النانو، برنامج جيولوجيا البترول والتعدين، برنامج الكيمياء الحيوية - الميكروبيولوجي» بنسبة 55%.

- كلية التجارة «برنامج نظم معلومات الأعمال، برنامج المحاسبة والتمويل الدولي» بنسبة 55%.

- كلية الآداب «برنامج علم النفس الإكلينكي، برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات».

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة

وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة، ما يلي:

- شهادة الثانوية العامة الأصل.

- شهادة الميلاد.

- 8 صور شخصية.

بطاقة الترشيح.

نموذج 2 جند ونموذج 6 جند للذكور.

وأوضحت الجامعة أنه بالنسبة للمصروفات سيتم سدادها على قسطين.

بيان سداد مصروفات القسط الأول:

- كلية الطب البشري: قيمة مصروفات القسط الأول «42500+ 1600 مصروفات إدارية».

- كلية طب الأسنان: قيمة مصروفات القسط الأول «35000+ 1600 مصروفات إدارية».

- كلية العلاج الطبيعي: قيمة مصروفات القسط الأول «30000+ 1600 مصروفات إدارية».

- كلية الهندسة: قيمة مصروفات القسط الأول «27500+ 1600 مصروفات إدارية».

لية العلوم: قيمة مصروفات القسط الأول «15000+ 1600 مصروفات إدارية».

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: قيمة مصروفات القسط الأول «17500+ 1600 مصروفات إدارية».

- كلية الإعلام: قيمة مصروفات القسط الأول «15000+ 1600 مصروفات إدارية».

- كلية التجارة وإدارة الأعمال: قيمة مصروفات القسط الأول «15000+ 1600 مصروفات إدارية».

- كلية الآداب: قيمة مصروفات القسط الأول«15000+ 1600 مصروفات إدارية».

- كلية التمريض: قيمة مصروفات القسط الأول «12500+ 1600 مصروفات إدارية»، ويتم السداد عن طريق الفيزا وليس كاش.