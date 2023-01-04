عضو شعبة الذهب: السوق تتجه للهدوء.. وتأثير شهادة الـ25% لم يتضح

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير طرح شهادات العائد المرتفع من بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين 25% لم يتضح بعد على سوق الذهب.

وأضاف «المغربي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يعلم ما إذا كان حائزو الذهب قد يتجهون للبيع واستثمار العائد في شهادة 25% أم سيحتفظون به، وأن السوق المصري يحركه العرض والطلب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن السوق تتجه للهدوء الفترة المقبلة.

يصرف العائد سنويا أو شهريا

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، طرح بنكا الأهلي المصري ومصر الحكوميين، شهادة ذات عائد أعلى بنسبة 25% لمدة عام على أن يصرف العائد سنويا، أو شهريا في حالة شهادة 22.5%.

أسعار الذهب الآن في مصر

سجلت أسعار الذهب الآن في مصر: الأوقية: 1848 دولارًا، وعيار 18 بيع 1410 شراء 1419 جنيها، و عيار 14 سجَّل بيع 1097 شراء 1103 جنيهات للجرام، و عيار 21: بيع 1645 شراء 1655 جنيها، عيار 22 سجَّل بيع 1723 شراء 1734 جنيها، عيار 24 سجل بيع 1880 شراء 1891 جنيها، وسعر الجنيه الذهب بيع 13160 شراء 13240 جنيها.

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار الشهادة مدتها سنة بعائد 25% يصرف أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهريًا اعتبارًا من اليوم، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

احتساب الفائدة من اليوم التالي

وأشار البنك الأهلي، إلى أنه يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء،