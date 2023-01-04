مصرع شاب سقط في «بير السلم» بعين شمس.. والتحريات: لا توجد شبهة جنائية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه في بير السلم بأحد العقارات بمنطقة عين شمس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول شاب جثة هامدة بادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب 21 سنة، مصاب بكسور ونزيف.

التحريات

وكشفت التحريات، أنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وتبين أن الشاب أثناء وقوفه على السلم في العقار المقيم فيه اختل توازنه وسقط في بير السلم، وبسؤال أسرته عن الواقعة وملابساتها لم تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة، وأيدت تحريات المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.