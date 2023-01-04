إنجازات «حياة كريمة» في المنيا.. 14 مليار جنيه للصرف الصحي و100 مدرسة جديدة

أكثر من 3 آلاف مشروع في 24 قطاعًا يجري تنفيذها في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، داخل 5 مراكز إدارية بمحافظة المنيا، تمثل 32 وحدة محلية، تضم 192 قرية و757 تابعًا.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات لـ«الوطن» إن مبادرة حياة كريمة كانت حلمًا وأصبحت حقيقة ملموسة بين الأهالي، إذ جرى الانتهاء من إنشاء مجمعات زراعية وخدمية ومدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف بنسب تنفيذ تتراوح بين 100%، و70%، و60%.

وأكد «القاضي»، أن الصرف كان الحلم المُلح لجميع الأهالي في هذه القرى، قبل إطلاق المبادرة الرئاسية، إذ كان يغطي نحو 7% من القرى فقط، وستصل النسبة بين 65 و70%، بتكلفة تتجاوز الـ14 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء 178 محطة رفع صرف، 17 محطة معالجة، منوها بأنه قبل المبادرة كان يتم إنشاء محطة المعالجة في 10 سنوات، والآن لا تستغرق أكثر من 18 شهرًا.

سعادة الأهالي بتوصيل الصرف الصحي

وأضاف محافظ المنيا، أن مبادرة حياة كريمة كانت سببًا مباشرًا في إنهاء مشروعات قديمة متعثرة، فسعادة الأهالي بتوصيل الصرف الصحي بالقرى لا توصف، وخاصة في قرية معصرة ملوي التي تضم كافة الخدمات ومنها الغاز الطبيعي والإنترنت فائق السرعة.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة في المنيا، حققت طفرة في القطاع الطبي، شملت 162 مركزًا طبيًا ووحدة صحية منها 118 إنشاء جديدة، و49 رفع كفاءة وتطوير بالمرحلة الأولى من المبادرة، إضافة للبدء في إنشاء مستشفي أبو قرقاص المركزي على مساحة 5 أفدنة بجنوب المحافظة، ومستشفى مغاغة على نفس المساحة بشمال المحافظة.

انخفاض الكثافة الطلابية داخل الفصول

وبالنسبة لقطاع التعليم، فهناك 212 مشروعًا، بينها 100 مشروع جديد لمدارس، ودخلت 81 مدرسة الخدمة في العام الدراسي الجاري، و112 مدرسة رفع كفاءة، وهذا خفف الكثافة الطلابية داخل الفصول، وكانت تصل لـ80 تلميذًا وانخفضت إلى 40، كما أن بعض القرى لم يكن بها مدارس.

وقال محافظ المنيا، إن الشركات التي تنفذ مشروعات حياة كريمة تستعين بالعمالة من أبناء نفس القرى المستهدفة، لتوفير فرص عمل لهم، وذلك بالتوازي مع جهود المحافظة والقوى العاملة في هذا الصدد من خلال المرور على المصانع والقطاعات الاستثمارية، وعقد ملتقيات توظيف وريادة أعمال، والاهتمام بالمنطقة الصناعية، حتي أن ثقافة انتظار الوظيفة الحكومية تراجعت وتغيرت كثيرًا في المنيا، والتحق عدد كبير من الشباب بوظائف القطاع الخاص.

وبالنسبة لقطاعي الرياضة والثقافة، فالمحافظة تضم 161 مركز شباب، مفتوحة على مدار اليوم، بالإضافة إلى إنشاء 54 آخرين ضمن المبادرة، أحدهم بمعصرة ملوي ويضم ملعبًا قانونيًا، كما أن المحافظة تضم مراكز ثقافية منتشرة في المدن والمراكز، وتم إنشاء فرع مكتبتك بقرية معصرة ملوي.

وبالنسبة لقطاع الطرق والرصف، فهناك اهتمام غير مسبوق بشبكة الطرق الداخلية، ويجري رصف 400 طريق في كافة أرجاء المحافظة تربط القرى والمدن ببعضها ضمن الخطة الاستثمارية.