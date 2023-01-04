نصائح عند المذاكرة لطفل أقل من 7 سنوات.. لا تستخدمي العنف

تحاول بعض الأمهات الضغط على أطفالهن الصغار في أثناء المذاكرة، خوفا على مستواهم الدراسي، وعندما يخطئ الطفل في بعض النقاط، يتلقى نوعًا من العقاب، سواء بالضرب، أو بأي طريقة أخرى، الأمر الذي يشكل خطرًا على مشاعر الطفل، فضلًا عن إصابته ببعض الأمراض النفسية مثل، الشعور بالذنب طوال الوقت، وعدم الثقة بالنفس، تأخر التعلم والاستيعاب.

وتستعرض «الوطن»، أهم الأضرار التي قد تلحق بالأطفال في هذه المرحلة المبكرة، والطريقة الأفضل في تعليمهم خلال هذه الفترة الدراسية.

رياض الأطفال من أهم مراحل نمو الطفل

من جانبه، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن مرحلة رياض الأطفال، تعتبر من أخطر مراحل النمو في حياة الإنسان، إذ يستوعب عقل الطفل في هذه المرحلة 50% من المعلومات في أول خمس سنوات من عمره، وتصل لنسبة 80% في عمر سبع سنوات، وهو الأمر الذي يحتم علينا الاهتمام بالنواحي النفسية والعقلية له، وذلك لتنشيط الحواس، وتنمية ذكاؤه وقدراته الخاصة.

وأضاف «هندي»، أن مرحلة ما قبل المدرسة لها مجموعة من الأهداف منها، تنمية مهارات الطفل اللغوية، فيكون لديه محصول لغوي يساعده في الاستعداد للدخول في الحياة المدرسية، والتكيف معها، دون الوقوع في بعض المشاكل السلوكية.

نصائح للآباء للمذاكرة مع أطفالهم في مرحلة رياض الأطفال

وقدم «هندي»، بعض النصائح التي يجب أن يتبعها الآباء مع أولادهم في مرحلة رياض الأطفال ومنها، تلبية كافة احتياجاتهم النفسية أولا من الرفاهيات، الابتعاد عن كافة أنواع العنف و الترهيب، إذ أن ذلك يشجعهم على الرغبة في الدراسة والتحصيل العلمي، فضلا عن عدم التركيز فقط على الحفظ و التلقين، أو تقييمه على حسب درجاته ومدى استيعابه، فإن ذلك يساعد على الحد من القدرات والمهارات الإبداعية، وهو الأمر الذي يعد جرما في حق أي طفل.