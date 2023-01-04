أدعية مستحبة وقت سقوط المطر.. أكثروا منها لعلها ساعة إجابة

بالتزامن مع سقوط الأمطار على عدد كبير من المحافظات، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص تساقطها على الوجه البحري والدلتا ومدن القناة وسيناء، ممتدة إلى القاهرة الكبرى ومناطق متفرقة من شمال الصعيد، يبحث كثيرن من الناس عن أدعية مستحبة وقت سقوط المطر.

أدعية مستحبة وقت سقوط المطر

يعتقد البعض إن الدعاء خلال سقوط الأمطار مستجاب، وقد أوضحت دار الإفتاء من خلال إحدى الفتاوى، مجموعة أدعية مستحبة وقت سقوط المطر، كالتالي:

أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها عند سقوط المطر، بأن تقول في دعاء المطر «اللهم صيبًا نافعًا»، وفي علم التفسير للحديث النبوي الشريف، فإن المقصود هنا من «صيبًا نافعًا» أي اجعله يا الله ماءا منهمرا متدفقا يفيدنا وينفعنا.

ومن الأدعية المستحبة أيضا، عند نزول المطر دعاء «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرّها وشر ما أُرسلت به».

ويمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء، ضمن مجموعة أدعية مستحبة وقت سقوط المطر تحريا لاستجابتها من المولى عز وجل ومنها: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

فضل الدعاء وقت المطر

وبخلاف الأدعية المستحبة وقت سقوط المطر، فإنه قد ورد أن هذا الوقت من الأوقات التي يطلب فيها إجابة الدعاء، ومعها أيضا، وقت التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة.