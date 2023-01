إيرادات ضعيفة.. 3 أفلام تبدأ معركة شباك التذاكر العالمي 2023

شهدت دور العرض السينمائي حول العالم، عرض عدد من الأفلام الجديدة مع بداية العام 2023، ومنها أفلام تصدرت شباك الإيرادات العالمي، وأصبحت الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في أول أيام العام الجديد، وجاء على رأس القائمة التي ضمت 3 أفلام فقط حتى الآن، الفيلم الإيطالي «I migliori giorni» إخراج ماسيميليانو برونو وإدواردو ليو، وحقق 258 ألف دولار.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «Prání k narozeninám» إخراج مارتا فيرينكوفا، من تشيك، وحقق إيرادات 8 آلاف دولار، أما المركز الثالث والأخير من نصيب فيلم «Operation Fortune: Ruse de guerre» من سلوفاكيا، محققا 1.492 دولار، وفقا لموقع «موجود بوكس أوفيس».

5 أفلام تنافس على صدارة شباك التذاكر العالمي في 2023

وحتى الآن لم تبدأ معركة إيرادات أفلام العام 2023؛ إذ يشهد العام الجديد طرح مجموعة قوية من الأفلام التي تتنافس فيما بينها على صدارة شباك التذاكر العالمي، من بينها «Guardians of the Galaxy Vol. 3» تأليف وإخراج جيمس جان، والذي سيجرى إصداره في مايو المقبل، ويكون الجمهور أيضا على موعد مع طرح فيلم «Fast X»، وهو الجزء الجديد من سلسلة «Fast & Furious» التي تصدرت شباك التذاكر على لأكثر من عقد كامل.

كما يشهد مايو، عرض فيلم التصوير الحي لفيلم الرسوم المتحركة الشهير «The Little Mermaid»، من «ديزني».

كما يعود توم كروز بجزء جديد من سلسلة «Mission: Impossible» بعنوان «Dead Reckoning Part On»، الذي سيطرح في يوليو، ومن المتوقع أن يصل الفيلم إلى أعلى قوائم شباك التذاكر بعد النجاح الذي حققه في 2022 مع «Top Gun: Maverick»، حيث أصبح مجموعة جديدة من المعجبين الذين يتحمسون لأعماله المثيرة التي تتحدى الموت، مما ترتفع المنافسة مع فيلم «Barbie» الذي يطرح في 21 يوليو.

«Top Gun: Maverick» لـ توم كروز الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2022

وفي نهاية العام 2022، جاء فيلم «Top Gun: Maverick» بطولة توم كروز، في صدارة شباك التذاكر العالمي بـ مليار و488 ألف دولار، بفارق ضئيل مع فيلم المركز الثاني «Avatar: The Way of Water» المستمر حتى الآن في تحقيق الإيرادات، بمليار و443 مليون دولار، وجاء في المركز الثالث فيلم «Jurassic World: Dominion» محققا مليار دولار، يليه في المركز الرابع فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» بـ 955 مليون دولار، أما في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة «Minions: The Rise of Gru» بـ939 مليون دولار.