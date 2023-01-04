مجمع الصناعات بغرب جرجا.. قلعة إنتاج تعود للحياة على أرض سوهاج

ما زالت الدولة تبذل جهودا مضنية في العديد من المجالات والقطاعات، فلا يوجد قطاعًا إلا وكان هناك إنشاء وتطوير، وفي سوهاج تلك المحافظة التي كانت في طي النسيان طوال العقود الماضية، لكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد محافظات الصعيد ومنها سوهاج، اهتماما كبيرا في إنشاء وتطوير البنية التحتية، وإقامة المشروعات الصناعية والخدمية في المجال الصحي والاجتماعي والتعليمي.

وشهدت محافظة سوهاج اهتماما غير مسبوق في قطاع الصناعة، حيث تم تم إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بغرب جرجا، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات والمميزات عن مجمع الصناعات الصغيرة في غرب جرجا والتي جاءت كالتالي:

مميزات مجمع الصناعات الصغيرة غرب جرجا

- مقام على مساحة 65 فدانا.

- بلغت تكلفته 858 مليون و300 ألف جنيه.

- يضم 178 وحدة صناعية. - يبعد حوالي 7 كيلومتر عن مطار سوهاج الدولي.

مواصفات الوحدات المباني عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية .

يوجد منطقة لتحميل والشحن لكل وحدة داخل المنشآت المعدنية.

واجهات معمارية حديثة متميزة.

كل وحدة مجهزة ويوجد بها نظام اطفاء حريق.

يوجد مدخل مدخل للكهرباء «جهد منخفض». - تغذية للمياه ومخرج للصرف

- الخدمات داخل المجمع الصناعى«بنك - مسجد - مبنى إداري - مطعم وكافيتريا - سوبر ماركت - مبنى معارض - منفذ بيع».

أهم مميزات المجمع

- وحدات صناعية بمساحات مختلفة

- وحدات مجهزة بكامل المرافق

- قرب المجمع من الكتلة السكنية، حيث تبلغ المساحة بين المجمع من المنطقة السكنية 4 كم.

- توافر الأيدي العاملة نظراً للقرب المجمع من الكتلة السكنية.

- جميع الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق اطفاء.

- قرب المجمع من مطار سوهاج.