شقق تطوير عواصم المحافظات.. الشروط العقارية للتعاقد منها خصم الرسوم

شقق تطوير عواصم المحافظات طرحتها وزارة الإسكان الأيام الماضية من خلال 1284 وحدة سكنية بمرحلته الأولى في 9 محافظات هي المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس ودمياط وكفر الشيخ والتي تبدأ من 98 مترا، مع دفع 75 ألف جنيه جدية تعاقد و600 جنيه رسوم التسجيل.

وتبدأ أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات من مليون و260 ألف جنيه وفقا للصندوق الحضاري وذلك للوحدة ذات مساحة 98 مترا بالطابق الأرضي بينما تبدأ مساحة الأدوار العليا من 109 أمتار.

شروط التعاقد على شقق تطوير عواصم المحافظات

أعلن صندوق التنمية الحضارية شروط التعاقد على عواصم المدن شقق تطوير عواصم المحافظات يتم للتعاقد عليها تطبيق أكثر من شرط عقاري وفقا لكراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات

- التخصيص شخصي ولا يجوز التصرف أو التنازل عن شقق تطوير عواصم المدن بالبيع أو التنازل أو نقل ملكية إلا بإذن كتابي من صندوق التنمية الحضارية للوحدة.

- يلغى التخصيص في حالة تصرف المالك بالوحدة بدون إذن كتابي من صندوق التنمية الحضارية .

كراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات

وفقا لكراسة شروط مشروع تطوير المدن لايجوز للمالك التصرف بشقق مشروع تطوير عواصم المحافظات إلا بعد تسديد كامل أقساطها وتسلمها، ووجود إذن كتابي من صندوق التنمية الحضارية.

- لا يجوز للمخصص له الوحدة التأخر باستلام الوحدة متي تم إخطاره بالتسلم من البنك

- يخصم نسبة 1:5% من قيمة شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات في بعض الحالات.

حالات فسخ التعاقد بمشروع داره

- يتم في بعض حالات فسخ التعاقد خصم بعض المبالغ التي تم تسديدها وذلك عند إلغاء التخصيص أو فسخ التعاقد على شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات للمواطنين.

تعاقدات شقق تطوير عواصم المحافظات

أكثر من حالة يمكن بها إلغاء تعاقدات شقق تطوير عواصم المدن إذا كان إلغاء تخصيص الوحدة السكنية بمشروع تطوير عواصم المحافظات «داره» قبل استلام الوحدة يتم خصم قيمة 1:5% من إجمالي قية الوحدة السكنية.

- إذا كان فسخ التعاقد بعد استلام الوحدة السكنية يتم خصم نسبة مقدارها 7% سنويا من قيمة الوحدة كمقابل حق انتفاع بالوحدة.

التكاليف المخصومة من مشروع داره

- خصم تكاليف إصلاح ما قد يكون لحق بالوحدة السكنية أو الإدارية من أضرار أو تلفيات وإعادتها لحالتها التي كانت علىها وقت الإستلام .

ويتم رد المبالغ المسددة من أصل ثمن الوحدة دون الأعباء المالية المترتبة على التقسيط .

خطابات بنك الإسكان والتعمير

تعتبر المخاطبات الصادرة من بنك الإسكان والتعمير أو صندوق التنمية الحضارية بشأن استرداد الأموال وكذلك الرسائل النصية، صحيحة ونافذة لىثارها القانونية طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن أو رقم الهاتف المدون بإستمارة حجز شقق امشروع تطوير عواصم المحافظات داره.

شقق تطويرعواصم المحافظات سوهاج

وتتاح شقق تطوير عواصم المحافظات سوهاج بمدينة سوهاج بمنطقة الجلاء بالمحلج والشونة ويبدأ الحجز بداية من غدا.