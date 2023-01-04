شبكة طرق وكباري تربط مدن سوهاج بالمحافظات المجاورة بتكلفة 1.5 مليار جنيه

شهدت محافظة سوهاج طفرة بقطاع الطرق والكباري ، سواء بمشروعات هيئة الطرق والكباري أو بمشروعات الطرق المنفذة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، تم خلالها إنشاء عدة مشروعات تم تنفيذ بعضمها وتسليمة ومازال البعض الأخر قيد التنفيذ

3 كباري بخطة الطرق بسوهاج

استهدفت مشروعات المنطقة الثامنة بقنا تنفيذ 3 مشروعات كباري بمحافظة سوهاج تم منها تنفيذ محور طما على النيل بطول 6،3 كم بنسبة100% بتكلفة 243،13 مليون جنية ، وجارى العمل بكوبرى المراغة العلوى بنسبة تنفيذ 20% بتكلفة 198 مليون جنية وكوبرى الروافع قبلى أعلى مزلقان السكة الحديد بتكلفة 121مليون جنية.

تنفيذ شبكة طرق أسيوط - سوهاج- البحر الأحمر

بينما تم تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر بمساحة 55كم بالقطاع الأول بتكلفة 470 مليون جنية و10 كم بالقطاع الثالث بتكلفة 101،8 مليون جنية وإستكمال مشروع الصعيد/ البحر الأحمر بطول 10،6 كم بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 125 مليون جنية بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع وصلة طهطا بالطريق الصحراوى الغري بطول 20 كم 75% بتكلفة 230 مليون جنية.

مشروعات حياة كريمة بقطاع الطرق

ضمت مشروعات الطرق بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج ،تنفيذ طريق جرجا/مطار سوهاج الصحراوى الغربي بطول 18 كم.وتأمين طريق جرجا الصحراوى ، والبلينا الصحراوى بطول 26 كم بنسبة تنفيذ 100%

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بسوهاج

بينما مشروع رفع كفاءة طريق الأغانة/مطار سوهاج " بمركزى طما وطهطا بنسبة 29% ، ومشروع طريق دار السلام /كوبرى جرجا بنسبة تنفيذ 62% للقطاع الأول و57% نسبة تنفيذ القطاع الثانى.ونسبة تنفيذ 80% لمشروع طريق سوهاج العسيرات /جرجا بالقطاعين الأول والثانى، بينما جارى البدء بمشروعات طريق كيمان/سوهاج وساقلتة/سوهاج الزراعى الشرقي بنسبة تنفيذ 3% لكلا منهما.

تسليم المشروعات بمواعيدها وبدء المشروعات الجديدة

وأفاد الدكتور علاء حداد منسق مبادرة حياة كريمة بسوهاج ل"الوطن" أنه يجرى العمل بمشروعات قطاع الطرق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتسليمها بمواعيدها المحددة وفقا للافتة الموضوعة أمام كل مشروع تحدد موعد إنتهائة لتسليمة، مع العمل على البدء بالمشروعات الجديدة خاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة.