خريطة سقوط الأمطار على المحافظات الأيام المقبلة.. تستمر حتى 9 يناير

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، الصادر منذ قليل، عن خريطة سقوط الأمطار في المحافظات حتي يوم الاثنين المقبل، الموافق 9 يناير الجاري، وذلك بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%.

وشهدت، اليوم، محافظات مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، سقوط أمطار غزيرة، امتدت إلى القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري، وتزامن ذلك مع رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات المياه.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أشارت لها هيئة الأرصاد الجوية، حيث ذكرت أنها ستتركز في محافظات مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، وذلك بنسبة 40% على مدار اليوم، كما تشهد أيضا محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار بنسبة 20% على فترات متفاوتة من اليوم.

وتشير التوقعات إلي تعرض محافظات جنوب الوجه البحري، وهي المنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية إلى سقوط أمطار خفيفة غدا الخميس، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا الخميس في القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وبني سويف، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والفيوم، وسط طقس بارد نهارا وليلا.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات الأيام المقبلة

وتشير توقعات هيئة الأرصاد إلى فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على محافظات مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، بنسبة 30% على مدار اليوم، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار يومي السبت 7 يناير، على أن تشهد محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يوم الأحد 8 يناير سقوط أمطار بنسبة 30%، كما يشهد عدد من المحافظات سقوط أمطار يوم الاثنين المقبل، الموافق 9 يناير.