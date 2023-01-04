تفاصيل القبض على ‎البلوجر إسراء محب.. «بحوزتها مخدرات بـ180 ألف جنيه»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر إسراء محب، برفقة صاحب محل ملابس، بحوزتهما كمية من المخدرات قدرت بـ2 كيلو جرام حشيش و500 جرام هيروين داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وخلال التحقيقات، اعترفا بحيازتهما للمخدرات المضبوطة بهدف الاتجار.

تفاصيل القبض على البلوجر إسراء محب

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشاطًا إجراميًا للبلوجر إسراء محب، برفقة أحد الأشخاص «صاحب محل ملابس»، وأنهما اتخذا من ترويج المخدرات نشاطا إجراميًا لهما، داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس.

وبالتحريات تمكنت قوات الشرطة من الوصول إلى أن البلوجر إسراء محب وصديقها استئجرا شقة في منطقة التجمع الخامس، ومارسا فيها نشاطهما الإجرامي للاتجار في المخدرات، وباستهداف الشقة تم القبض عليهما، وبحوزتهما 2 كيلو جرام حشيش و500 جرام هيروين.

اعتراف البلوجر إسراء محب بتجارتها بالمخدرات

وأصدرت وزارة الداخلية في بيانًا، قالت فيه إنه تم القبض على البلوجر إسراء محب وشريكها، واعترفا بحيازتهما للمخدرات المضبوطة بقصد الاتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وجار عرضهما على جهات التحقيق، وقدرت المخدرات المضبوضة بحوزتهما بحوالي 180 ألف جنيه.