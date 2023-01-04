جهاز «التنسيق الحضاري» يستكمل الأرشيف القومي للمباني التراثية

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، نتائج لجنة إعداد استمارات قاعدة بيانات المباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز من الناحية المعمارية، وضمها للأرشيف القومي للمباني التراثية على مستوى الجمهورية.

إعداد دراسة تاريخية للمباني التراثية

وقامت اللجنة بإعداد دراسة تاريخية للمباني التراثية على مستوى القاهرة لنحو 400 مبنى تراثي ذات الطابع المعماري المتميز داخل المناطق ذات القيمه بالقاهرة وهي «القاهرة الخديوية، والتاريخية، ومصر الجديدة، إذ يجري جمع كل البيانات الخاصة بالمبنى من حيث اسم المبنى والحقبة التاريخية، ووظيفة المبنى وموقعه القديم من خلال الصور، وكذا موقعه حاليا، واسم المعماري الذي قام بانشاء المبنى بجانب الوصف والتخطيط العام للمبنى وضم كل تفاصيل المبنى وعناصره المعمارية.

التوثيق الدقيق للتفاصيل المعمارية لواجهات المباني

ويقوم الجهاز القومي التنسيق الحضاري بالتوثيق الدقيق للتفاصيل المعمارية لواجهات المباني ذات الطابع من خلال تكنولوجيا الرفع المساحي ثلاثي الأبعاد «3d laser scanner»، ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز في إعداد الأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز بجميع محافظات الجمهورية.