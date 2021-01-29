«المجتمعات العمرانية» ترفض مقترحا بتوحيد الطابع المعماري بألوان محددة

رفضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموافقة على المقترح الخاص بتوحيد الطابع المعمارى من خلال ألوان محددة مع اختلاف التصاميم، والذي تقدم به جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للهيئة تليية لرغبة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، والذي تقدمت به بتاريخ 11 من فبراير الماضي 2020.

المجتمعات العمرانية ترفض مقترحا لتوحيد المباني

وأصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا برفض بتوحيد واجهات النماذج المعمارية لقطع الأراضي التي تقوم الهيئة بطرحها بمشروعات الأراضي الأكثر تميزًا والأراضي المميزة، وأرضي بيت الوطن.

وقالت الهيئة في خطابها إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، إن توحيد الطابع المعماري للعمارات والفيلات، ليست ضمن بنود العقود وكراسات الشروط والمواصفات المعلنة، خلال حجز هذه الأراضي التي تم ويتم البناء عليها، وذكرت الهيئة في قرارها، أنه حال تقدم أحد المواطنين برسوم هندسية تخالف الشكل والطابع المعماري للمدينة، أن تقوم بعرضه فورا على الهيئة لإتخاذ القرار اللآزم تجاهه.

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يواصل حملات إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات

وواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة رفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء، وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة الجهاز شن حملات ضبط وإزالة مخالفات البناء، ورفع الإشغالات داخل الأحياء، والتعامل دون تهاون مع المخالفات والإزالة الفورية لها حرصاً على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وللحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

خطة للارتقاء بالمدينة للحد من إنتشار المخالفات

وكان المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أوضح أنه تم إيقاف وإزالة مخالفة بناء ممثلة فى زيادة غرف سطح بالفيلا ٣٢٨ نرجس ٤، وتم اتخاذ الإجراءات اللآزمة ضد المخالفين، للحد من تفاقم القمامة، مشيراً إلى أنه تم رصد مخالفات عديدة وتم التعامل معها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة حيال الواقعة.

وشن جهاز المدينة، حملة مكبرة بالمجاورة الثالثة بالتجمع الأول، أسفرت عن إزالة كافة التعديات والإشغالات أمام المحال، وجار استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق، وضبط مناسيب المطابق وغرف المحابس مع منسوب الطريق، وذلك طبقاً للتعليمات المستمرة من المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز بضرورة الأهتمام بالمرافق العامة من طرق ومرافق وزراعة، وتقديم أفضل الخدمات لقاطني مدينة القاهرة الجديدة بجميع التجمعات، وجاري رفع المخلفات وفتح الطرق بمنطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، وذلك تجهيزاً لتطوير المنطقة طبقا للخطة الموضوعة للارتقاء بالمدينة بشكل عام.