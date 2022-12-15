التنسيق الحضاري يبدأ تنفيذ العمل الممثل لمصر في «بنيالي فينسيا 2023»

اجتمع المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بفريق «مشروع النيل»، المقرر مشاركته بمسابقة بينالي فينسيا في دورته الثامنة عشر التي طرحها الجهاز لتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي الهام والذي يقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2023 في فينسيا.

تجهيز العمل الفني الممثل لمصر في بينالي فينسيا للعمارة

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد سامي عبدالرحمن، الدكتورة غادة فاروق حسن، المهندس معتز سمير حسن، وأعضاء اللجنة الفنية برئاسة الدكتور هابي حسني وعضوية د. هايدي شلبي، علاء شقوير، وذلك لمناقشة ووضع آليات ومتطلبات التنفيذ للمشروع بجناح مصر الدائم في بينالي فينسيا، وكذلك مناقشة كيفية تنفيذ المشروع بما يحقق وجهة نظر الفريق وهو أن النيل مختبر المستقبل الذي تم استنباطه من الماضي.

يذكر أن مشروع روبابيكيا الذي أختاره الجهاز ضمن المسابقة عام 2018، نال أعجاب القائمين على المعرض وكذلك رواده وحصل على شهادة تقدير وشارك أيضاً في جائزة waf award ، كما نال مشروع «الفتات المبارك» عام 2020 على أعجاب القائمين على المعرض ورواده.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أعلن عن المشروع الفائز وافتتاح معرض أعمال المسابقة الذي افتتحته وزيرة الثقافة في 27-11- الماضي بالهناجر.