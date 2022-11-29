«التنسيق الحضاري» يناشد أصحاب منزل إبراهيم أصلان بإعادة لافتة «عاش هنا»: لا يدركون قيمته

أعرب المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، عن استيائه من إزالة لافتة «عاش هنا» من منزل الأديب الراحل إبراهيم أصلان بمنطقة الكيت كات بإمبابة في محافظة الجيزة.

أبو سعدة: «عاش هنا» مشروع وطني يؤسس لذاكرة الوطن

وأضاف أبو سعدة، لـ«الوطن»: «عاش هنا» مشروع وطني يؤسس لذاكرة الوطن بالاحتفاء بالمبدعين المؤثرين في مختلف المجالات ويهدف إلى تكريم الرموز المصرية، وأتمنى أن يحترم أصحاب العقارات هذا المشروع، لأننا نضع اللافتات على ملكية فكرية خاصة، ونستأذن أصحاب العقارات قبل تعليقها.

وناشد «أبو سعدة»، أصحاب العقارات بالحفاظ على اللافتات التي توثق ذكرى شخصيات ذات قيمة وقامة ولها دور مؤثر في البلد، مناشدا الأهالي بالمشاركة المجتمعية للحفاظ على المشروع، «أتمنى من أصحاب العقار أن يدركوا قيمة الكاتب إبراهيم أصلان ويعيدوا تركيب اللوحة».

إزالة لافتة «عاش هنا» من منزل إبراهيم أصلان

وكان الكاتب هشام أصلان، نجل الكاتب الراحل إبراهيم أصلان، أعلن اليوم إزالة لافتة «عاش هنا» المعلقة على المنزل الذي نشأ به والده بالكيت كات بإمبابة للإزالة، بعد تبليط البيت بالسيراميك.

وقال: زي النهاردة بالظبط من 4 سنين وصلوني صورتين من لافتة «عاش هنا» لإبراهيم أصلان، معلقة على عنوان البيت اللي اتربى فيه (22 فضل الله عثمان، الكيت كات، إمبابة)، في سياق المشروع الجميل لجهاز التنسيق الحضاري لتوثيق بيوت الشخصيات المؤثرة في الفكر والثقافة والفنون.

وأكمل: ومن يومين عرفت من صديق ساكن في المنطقة هناك، إن اللافتة مش موجودة ووراني صورة للبيت من بره متبلط بالسيراميك والطوب، والله أعلم إن كانت اتسرقت ولا اترمت باعتبارها تشويه للسيراميك.