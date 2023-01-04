تدريب 16.8 ألف سيدة في الصعيد على الزراعة وتنمية المهارات الحرفية

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن أنه جرى تدريب نحو 16.8 ألف سيدة في صعيد مصر، في مجالات الزراعة وتنمية المهارات الخاصة التي ترتبط بالحرف المصرية، وذلك في أكثر من 70 قرية من قرى الصعيد.

إطلاق مشروع «تمكين الفتيات» في الصعيد

وأوضح تقرير وزارة التعاون الدولي، أنه جرى إطلاق مشروع «تمكين الفتيات» في الصعيد بالتعاون بين المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 3 ملايين دولار يستهدف تحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات في صعيد مصر، حيث ستستفيد منه محافظتا المنيا وقنا.

إطلاق مبادرة «كمامة»

وجرى إطلاق مبادرة «كمامة» التي كانت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات الدولية ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة «النداء»، ومختبر التمويل البديل ومؤسسة «نية»، بهدف إشراك السيدات في صعيد مصر في إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.