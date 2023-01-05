مطعم شهير يعلن منع دخول العرب لسبب غريب.. «حذاء طفل»

أشارت صحيفة «كلاين تسايتونج»، السويدية، إلى أن طعم «بينينو» الشهير على بحيرة ميلستات، سيمنع دخول الزبائن العرب والنباتيين اعتبارا من 19 يناير الحالي.

وذكر المطعم ذلك عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلا: «النباتيون، الهيبيون، والعرب مستبعدون».

رفض الزبائن العرب

وذكر المطعم المتخصص في الطعام السوشي وغيره: «اعتبارا من 19 يناير الجاري، لن يكون هناك سوى عدد قليل من الطاولات في المطعم، ثمان على وجه الدقة، وسيتم حجزها للضيوف الدائمين.. العرب والنباتيون غير مرحب بهم».

وأشار المطعم إلى أن سبب استبعاد الزبائن العرب هو أنه في إحدى المرات، كان هناك طفلا عربيا حذاءه غير نظيف، وطالب العاملون في المطعم الأهل بتنظيفه، فنهروهم ولم ينفذوا الأمر.

رد صاحب المطعم

ويضم المطعم 250 مقعدا، وسيتحول ليضم 8 طاولات بخدمة فقط من 3 أو 4 موظفين، وعلق صاحب المطعم على عدم إدخال العرب أو بعض الفئات بأنه لا يهم أن تتخذ إجراءات قانونية ضده أو ضد المطعم.