جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الأول بالفيوم.. أزهري وعام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الأول، والتي تنطلق 9 يناير المُقبل وتستمر الأحد 15 من نفس الشهر، بالإضافة إلى امتحانات العملي والمستوى الرفيع التي حددت المديرية انتهائها قبل انطلاق الامتحان النظري.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الفيوم

وجاء جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الإعدادي بحسب بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم كالتالي:

- الاثنين 9/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويستمر لمدة ساعتين ونصف، حيث يبدأ 8:30 ويستمر حتى 11 صباحًا، مع تخصيص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

- الثلاثاء 10/1/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء، حيث يبدأ 8:30 صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين لينتهي 10:30 صباحًا.

- الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وتستمر لمدة ساعتين، وتبدأ 8:30 وتستمر حتى 10:30 صباحًا.

- الخميس 12/1/2023: امتحان مادة الهندسة، وتستمر لمدة ساعتين، حيث تتبدأ 8:30 وتستمر لمدة ساعتين لتنتهي 10:30 صباحًا.

- السبت 14/1/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث تستمر ساعتين، تبدأ 8:30، وتنتهي 10:30 صباحًا.

- الأحد 15/1/2023: امتحان مادة العلوم، وتستمر لمدة ساعتين، حيث تبدأ 8:30 وتستمر لمدة ساعتين وتنتهي 10:30 صباحًا.

امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2023

وأوضحت «تعليم الفيوم»، أنّ ضوابط الامتحانات العملي والمستوى الرفيع الخاصة بالصف الأول الإعدادي ستكون كالتالي:

- يتم امتحان المواد التي لا تضاف إلى المجموع بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول بوقت كاف.

- تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليًا، ويتم انتهاء الفصل الدراسي بأسبوعين.

- امتحان اللغة الأجنبية المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات ومدارس اللغات الخاصة يتم بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول، والزمن ساعتان.

- امتحان مادة العلوم «عملي» قبل موعد هذا الجدول، والزمن ساعة، وامتحان مادة التربية الرياضية «عملي» لمدارس التربية الرياضية فقط قبل موعد هذا الجدول، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات «عملي» قبل موعد هذا الجدول والزمن ساعة.

- تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري

على جانب آخر، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023، والتي جاءت كالتالي:

- السبت 24/12/ 2023: امتحان مادتي الفقه واللغة العربية «ورقة أولى النحو».

- الأحد 25/12/ 2023: أصول الدين «ورقة أولى» والتفسير والحديث.

- الاثنين 26/1/2023: اللغة العربية الأولى، «ورقة ثانية» المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة.

- الثلاثاء 27/12/2023: أصول الدين «ورقة ثانية» التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 28/12/ 2023: امتحان مادتي حفظ القرآن الكريم وتجويده، والجبر.

- الخميس 29/12/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنية والتربية الفنية.