النائب محمد الحسيني يطالب بتعميم برنامج التنمية المحلية بالصعيد في المحافظات

تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً، ويعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذجا تنمويا متكاملا أحدث نقلة نوعية في محافظتي سوهاج وقنا سواء على مستوى البنية الأساسية أو مقومات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، جلسة اليوم، بشأن أوجه الاستفادة من قرض برنامج تنمية الصعيد، وجاء ذلك بحضور ممثلي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وممثلي الوزارات أعضاء لجنة تسيير البرنامج، وسط مطالبات بتعميم البرنامج في باقي المحافظات.

وقام الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، باستعراض نتائج ومخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى تاريخه، موضحا أن البرنامج نجح في تلبية احتياجات ملحة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل ومياه الشرب والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة والتطوير الحضري ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية بمحافظتي سوهاج وقنا، بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه و4453 مشروعا «منتهي وجاري».

وصول استحقاقات المحافظتين لـ75% من قيمة القرض

كما أوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وصول استحقاقات المحافظتين على ما يزيد عن 75% من إجمالي 500 مليون دولار قيمة القرض دليل على رشادة الحكومة المصرية، وأن البرنامج يسير على نحو مرضي.

ومن جانبه، علق مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية حرص على تطوير وتطبيق نظم الإدارة المحلية المطورة لضمان استدامة الاستثمارات التي تم ضخها في المحافظتين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا خلق دور فاعل للمحافظات في إدارة التنمية بمفهومها الشامل.

تحسن في أداء الإدارة المحلية

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، أن تبني البرنامج لنظم الإدارة المحلية المطورة أدى إلى تحسن في أداء الإدارة المحلية في محافظة قنا بنسبة تصل إلى 90% و88% في محافظة سوهاج وفق تقارير البنك الدولي، وكذا زيادة نسبة رضا الأفراد عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة في المحافظتين بنسبة تصل إلى 31%.

كما أشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل على تعميم النظم التي أنتجها البرنامج بعد إثبات نجاحها التجريبي في محافظتي سوهاج وقنا، ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة، ومنظومة تنمية الموارد الذاتية، منظومة إدارة الأصول، ومنظومة بناء القدرات والتطوير المؤسسي، ومنظومة متابعة تنفيذ المشروعات.

وأشاد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بما حققه البرنامج من منظومة متكاملة ممنهجة لتطوير الإدارة المحلية، وأشار إلى أهمية قيام وزارة التنمية المحلية بتعميم تلك الممارسات بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أهمية التكاتف بين الوزارة واللجنة لدعم إصلاح نظام الإدارة المحلية وفقا للنموذج الذي طبق في محافظتي سوهاج وقنا وبما يخدم تحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي ذات السياق، شدد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من الممارسات والنظم المطورة التي أنتجها برنامج الصعيد من خلال تعميم هذه الممارسات الرشيدة على مستوى محافظات الجمهورية، لا سيما أن هذه الإصلاحات على مستوى الإدارة المحلية تعزز استدامة الاستثمارات التي تضخها الحكومة المصرية.

كما أشار النائب عمرو درويش إلى أن لجنة الإدارة المحلية توفر كل الدعم للإسراع بعملية تعميم هذه الأنظمة المطورة لبناء إدارة محلية فعالة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.