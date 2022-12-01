محافظ أسوان يحيل مخالفات الأتوبيس الطائر للتحقيق: مجرد إنذار

أحال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقائع المخالفات الواردة بتقرير لجنة الأتوبيس الطائر، المشكلة برقم 273 لسنة 2022، إلى التحقيق من خلال الشؤون القانونية في المحافظة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة المختصة سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية، طبقًا لحالة كل واقعة بعد قيام اللجنة بالتفتيش المفاجئ داخل عدد من الإدارات بمقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو.

اجتماع محافظ أسوان

وجاء قرار المحافظ أثناء اجتماعه مع أعضاء لجنة الأتوبيس الطائر، برئاسة العميد أحمد عز مدير عام الأمن بالمحافظة، واستمع المحافظ لنتائج الزيارة المفاجئة للجنة إلى مركز ومدينة كوم أمبو، والتى رصدت عددا من المخالفات الإدارية والمالية والجنائية.

الوقوف على حقيقة الشكاوي الواردة من المواطنين

وكشف محافظ أسوان بأن إيفاد لجان الأتوبيس الطائر إلى مواقع الخدمات يستهدف الوقوف على حقيقة الشكاوى الواردة من المواطنين الشرفاء، للمحافظ على أرض الواقع بعد فرزها وتجميعها، والتأكد من عدم وجود دعاوى كيدية، ثم التفتيش على القطاعات والإدارات المختصة دون استثناء .

وأكد محافظ أسوان أنّ نتائج هذه اللجان تعتبر بمثابة إنذار للجميع، لأنها سيترتب عليها إجراء حركة تنقلات للقيادات المحلية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوجود مسؤول لديه قصور في أداء واجباته الوظيفية، ومهامه المنوطة به تجاه تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب.

مواجهة الفساد المالي

وشدد المحافظ أن هذه المبادرة تأتى لمواجهة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله وصوره، مع القضاء على بؤر الإهمال والتراخي بالمواقع الخدمية المختلفة لتلافى كافة السلبيات أولًا بأول، لافتاً إلى أنه سيتم الاستمرار فى الزيارات المفاجئة للجنة الأتوبيس الطائر، كلما وردت شكاوى أو استغاثات، وسيتم إثابة المتميزين من القيادات والعاملين، وهو الذى سيتوازى مع المحاسبة الشديدة للمتلاعبين والمتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب .